تراجع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية خاصة عن سعر الدولار اليوم الأحد 28-5-2023 في مصر، حيث هبط الأخضر بقوة في السوق السوداء بقيمة تصل إلى 5 جنيهات، فيما استقر للشهر الثالث حسب آخر تحديثات للبنوك العاملة في مصر.

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وشهد الدولار ضربة قوية في السوق السوداء بعدما تخطى الـ 42 جنيها ليسجل اليوم 37 جنيها بدعم توقعات ارتفاع إيرادات السياحة وتصريحات وزير المالية حول استقرار الأوضاع قريبا، وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.

وتنتظر مصر حسب التوقعات نحو 14 إلى 15 مليار دولار من إيرادات السياحة بنهاية السنة المالية 2022- 2023، التي تنتهي 30 يونيو المقبل أي خلال شهر، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الشهر الماضي، فضلا عن توقعات مصر لتحقيق إيرادات بقيمة 8.8 مليار دولار من رسوم عبور السفن في قناة السويس خلال عام 2023، حسبما أكد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة مع بلومبرج.

وتراجعت الذهب اليوم الأحد 28-5-2023 في مصر بقوة، بعد ارتفاع طفيف أمس وتراجع سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 بقوة بعدما تخطى 2800 جنيها في وقت سابق.

وقررت الحكومة إعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك، وهبطت أسعار الذهب بقوة إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,340 جنيها بعدما سجل نحو 2800 جنيه قبل أيام بتراجع نحو 560 جنيها، فيما هبط سعر الجنيه الذهب بقوة إلى مستويات 18,720 جنيها بعدما سجل 22400 جنيه في وقت سابق، بتراجع قيمته نحو 3680 جنيها لكل جنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24.