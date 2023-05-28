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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد

وزارة البيئة
وزارة البيئة

توقعت التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، أنه خلال يومى السبت والأحد الموافقين ٢٧ و ٢٨  مايو الجارى ، وجود  نشاط رياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، ونشاط لرياح جنوبية غربية، علي أن يبدأ التحسن التدريجي يوم الاثنين القادم  ويتم تغيير اتجاه الرياح إلي الشمالية الغربية.

وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توجيهاتها ، بالمتابعة المستمرة لمؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية. وتهيب بالسادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة البيئة على مدار الساعة ، كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.

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