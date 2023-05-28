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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستجدات حالة الطقس.. تحسن نسبي في الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى والسواحل

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

نشرت هيئة الارصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية️ وخرائط الطقس تشير إلى تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية .

وحسب هيئة الارصاد، يشهد الطقس ️انحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد، إلى أن الطقس يشهد استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر  يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وعن حالة الطقس فتستمر الأجواء حارة على شمال البلاد، شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد ويستمر أيضًا نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة علي سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

وتشهد البلاد خلال الطقس اليوم، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تكون عناصرها الأساسية هى نشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة، وأيضا سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

أما ️نشاط رياح خلال الطقس اليوم، يكون على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلال جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

وبالنسبة للأمطار خلال طقس اليوم، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وهناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وحول درجات الحرارة اليوم، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 20 درجة
جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 24 درجة
شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22 درجة
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26 درجة

الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم الطقس اليوم

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