غدا .. مروة عبد المنعم وابنتها فى ضيافة "واحد من الناس"

فى حلقة فنية خاصة يستضيف الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة في العاشرة مساء الإثنين المقبل، الفنانة مروة عبد المنعم وتفتح قلبها للدكتور عمرو الليثي وتكشف عن لحظات التألق والنجومية معرفيا عمر وسامي ومسلسل مفروسة جدا وغيرها من الأعمال.

ثم تحكي عن أصعب وأخطر اللحظات الإنسانية التي عاشتها بعد وفاة الخادمة التى كانت تساعدها فى المنزل والاتهامات التي طالتها وبعدها عن الفن وقلة أعمالها وانصراف زملاءها عنها والأزمة المالية التي مرت بها.

كما تكشف كواليس عملها مندوبة مبيعات في الشوارع ، وتكشف أسباب شائعة زواجها من مصطفي قمر ، وفترة مرضها و علاجها بالكورتيزون، وحقيقة نسيان ابنها فى المطار .

تذاع الحلقة الإثنين المقبل في حوار لا تنقصه الجرأة مع عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" الساعة العاشرة مساءً على شاشة الحياة.

انهارت الفنانة مروة عبد المنعم من البكاء على الهواء مباشرة، بعد حديثها عن الأشخاص الذين تخلوا عنها في محنتها، وأثناء ابتعادها عن الفن.

وقالت مروة عبد المنعم خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات"، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم" وتقدمه الإعلامية مروة صبري: كنت لسه بقول لبنتي مش عارفه أنا صرفت عليكم طول السنين اللي فاتت دي ازاي؟ بس بتمشي، أنا وقفت جمب نفسي محدش وقف جمبي، طبعا بعد ربنا، ربنا ده عظيم وكريم ، بقعد ساعات أقول أنا بصرف السنة دي ازاي.