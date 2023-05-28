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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

فتوة التيك توك.. الحكم على البلوجر لوشا في قضية الخطف 31 مايو

صدى البلد

حجزت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد محاكمة البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا أو "فتوة التيك توك" للحكم بجلسة 31 مايو في إعادة محاكمته، على خلفية الحكم الصادر ضده في وقت سابق بالحبس لمدة 10 سنوات، عقب اتهامه في قضية خطف صغير. 

كانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة المتهمين الأول ويدعى محمود ع.، والثاني يدعى أحمد ن.، والثالث رمضان م.، والرابع محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، بالسجن 10 سنوات في القضية. 

تعود البداية إلى تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على محمد عبد الحميد، الشهير بـ لوشا، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، في إحدى الدوريات بعد أن تبين أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي قد صدر ضده في وقت سابق، على خلفية اتهامه في قضية خطف.

و تم ترحيل البلوجر لوشا إلى تخشيبة الجيزة، ومن ثم إلى قسم شرطة الهرم؛ وذلك من أجل تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده في قضية الخطف.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من والدة المجني عليه يتهم لوشا وآخرين بخطف نجلها المدعو ياسين ممدوح، وذلك بطريق مصر الفيوم واحتجازه لمدة يومين وابتزاز أسرته ومساومتها، وطلب منها مبلغا ماليا فديةً لإطلاق صراح الطفل.

وأكدت التحريات، صحة الواقعة وأن المتهم محمد كمال هو المدبر لهذه الواقعة بالاشتراك مع محمد عامر ورمضان ماهر محمد عبد السلام ومحمد عبد الحميد الشهير بلوشا.

وأوضحت التحريات، أن أحد المتهمين على علاقة بوالدة الطفل المختطف، وعلمه بإرثها من زوجها المتوفي فظهرت لديه فكرة الاستيلاء على أموالها وعلى أموال أطفالها القصر، حيث قام اتفق مع باقي المتهمين على خطف الطفل، وطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحه.

وأقدم المتهم الأول على اصطحاب المدعوة منى فتحي وابنها من مدينة الإسكندرية بناء على طلبها لإجراء بعض الأعمال بشقتها، وهناك استغل تلك الفرصة للتواصل مع المتهمين لتنفيذ خطتهم وأثناء سيرهم وعودتهم بالسيارة الخاصة بالمجني عليها، وفور وصولهم إلى الطريق السياحي الجديد دائرة القسم قام بالتوقف بها بجانب الطريق، حيث قاما باقي المتهمين مستقلين سيارة ملاكي ماركة بي ام دابليو زرقاء اللون بالتوقف أمام المجني عليهما، ورشوا مخدر عليهم، وقاموا بخطف الطفل.

محكمة جنايات الجيزة البلوجر لوشا فتوة التيك توك البلوجر لوشا قسم شرطة الهرم

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