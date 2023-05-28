الأهلي يختتم التدريبات إستعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم بإستاد مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق ليلة المباراة إستعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء الغد بالدوري.



وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي الإجتماع بجهازه المعاون والتأكيد علي البرنامج الإستشفائي الذي يتم تطبيقه مع اللاعبين في ظل ضغط المباريات حيث يلعب الفريق كل 72 ساعة.

وحسم مارسيل كولر خارطة الإستعداد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث سيمنح لاعبية راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط يوم الثلاثاء قبل أن يعود الفريق للتدريبات بدءاً من الأربعاء ويدخل معسكر مغلق مبكر يوم الجمعه قبل المواجهة بــ48 ساعة.