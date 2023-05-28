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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الدقهلية: لا توجد شكاوى في امتحانات الدبلومات الفنية

تعليم الدقهلية
تعليم الدقهلية

أدى طلاب الدبلومات الفنية بمدارس محافظة الدقهلية امتحان اللغة الإنجليزية فترة أولى وإدارة مشروعات زراعية فترة ثانية للشعبة الزراعية وطلاب الشعبة الصناعية والتجارية والفندقية  فترة أولى اللغة الإنجليزية.

 

 وتابع  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، سير العملية الامتحانية واطمأن على وصول صناديق الأسئلة والأوراق الامتحانية في الموعد المحدد لها بكل لجنة بالإدارات التعليمية.

 

وأكد شعبان أن الامتحانات تسير سيرا حسنا وأن اللجان التزمت بالضوابط والتعليمات الامتحانية، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى بشأن الامتحان وأوضح وكيل الوزارة أن اليوم أدى ٤٧ الف ٢٦١ طالب وطالبة  (٣٠٣٦١ صناعي و١٣٠٤٢ تجاري و٣٢٣٢ زراعي و٦٢٦ فندقي).
يأتي ذلك طبقا لتوجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات  الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة سير الإمتحانات.

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التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات الدبلومات الفنية امتحان اللغة الإنجليزية تعليم الدقهلية محافظة الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم

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