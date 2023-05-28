محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بمصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب

تفقد الدكتور" أيمن مختار" سير العمل بمصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب.

وقال "مختار" إن مصنع سندوب تم إنشائه على مساحة 16 فدان بطاقة استيعابية 1200 طن يومي بتكلفة إجمالية بلغت 233 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية.



وأوضح "مختار" أنه سبق انشاء مصنع سندوب نقل تراكمات تاريخية من موقع التنفيذ بلغ حجمها مليون طن من تراكمات القمامة استمرت لأكثر من ثلاثين عاما.



و استمع " محافظ الدقهلية الي شرح تفصيلي عن العمليات التي تتم داخل المصنع من رئيس مجلس ادارة شركة ايكارو بداية من منطقة الاستقبال والمناولة ووحدات فصل المادة العضوية ووحدات الفصل بالهواء وسير الفرز ومنطقة المعالجة البيولوجية وانتهاء بمنطقة نخل السماد العضوي.



وأوضح مختار" أن انشاء مصانع تدوير جديدة وإعادة تأهيل المصانع القائمة بنطاق المحافظة يأتي في اطار دعم وزارة التنمية المحلية لمحافظة الدقهلية في تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية بما يحافظ علي البيئة والصحة العامة ويضمن التخلص السليم والأمن من المخلفات.



وجدير بالذكر أن المحافظة استهدفت من خلال خطة تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات تعظيم الاستفادة بما هو موجود باعادة تأهيل ورفع القدرة التصميمية لمصانع تدوير المخلفات بمراكز ومدن المحافظة في كل من أجا والسنبلاوين وبلقاس إلي جانب إنشاء مصانع جديدة منها مصنع سندوب وكذا مصنع المنزلة وجاري التنسيق لانشاء مصانع لخدمة المنطقة الجنوبية هذا بالاضافة لانشاء المدفن الصحي الهندسي علي مساحة 50 فدان بناحية قلابشو لاستقبال مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع بدائرة المحافظة والتخلص الامن منها في خلايا مجهزة ومعزولة عن مفردات النظام البيئي لتكتمل بذلك منظومة المعالجة والتدوير وحتي يشعر المواطن بالجدوي من تطوير منظومة المخلفات البلدية.



وقد أشاد محافظ الدقهلية التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوي النظافة فى المحافظة عملا علي ارضاء المواطنين.



رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، ودكتور هشام الشريف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ايكاروا ووفد الشركة.

FB_IMG_1685277572032

FB_IMG_1685277568478

FB_IMG_1685277566141

FB_IMG_1685277562770

FB_IMG_1685277559801

FB_IMG_1685277553711

FB_IMG_1685277551634

FB_IMG_1685277549571