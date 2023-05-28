شاب أمريكي ينقذ طفلين من داخل سيارة مشتعلة أمام والدهما | صور

قام سائق سيارة شجاع بسحب طفلين صغيرين بشكل بطولي من سيارة وهي تشتعل فيها النيران.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار"، كان سام هيلر ، من ولاية أريزونا بالولايات المتحدة ، يقود سيارته في عطلة نهاية الأسبوع مع زوجته ميليسا عندما رأوا سيارة تحترق في مقاطعة نافاجو.

قرر الشاب البالغ من العمر 30 عامًا التوقف بعد رؤية ألسنة اللهب من سيارة كانت تقل أسرة مكونة من أربعة أفراد.

شاب ينقذ طفلان من داخل سيارة مشتعلة

نزل الوالدان من مقاعدهما الأمامية وأغلقوا أبوابهم ، الأمر الذي جعل طفليهما الصغار محتجزين في المقعد الخلفي.

قال سام ، إن والدي الفتاتين أصيبا بالذعر عندما لم يتمكنا من فتح الباب عندما بدأ الحريق ينتشر - لذا قفز للمساعدة.

وقال لشبكة فوكس نيوز: "كان اسرة الصابين خائفون ويصرخون ويضربون النوافذ بأيديهم العارية ، لاخراج اولادهم من السيارة المشتعلة.

ألقى سام حجرًا عبر النافذة الأمامية ، فكسر الزجاج لفتح الأبواب من الداخل وإنقاذ الأطفال الصغار بأمان قبل ثوانٍ فقط من تحوله إلى كرة نارية.