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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تذكروا المغامرة السابقة.. رد قاس من الخارجية الروسية على تصريحات السيناتور الأمريكي

صدى البلد

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، بأن كلام السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بشأن قتل الروس بأوكرانيا، يمكن مقارنته بالاستثمار الأمريكي.


وكتبت زاخاروفا علي صفحتها على تطبيق “تليجرام”: "لدى السيناتور غراهام ما يمكن مقارنته به، أدى أحد استثماراتهم إلى الحرب العالمية الثانية والهولوكوست".

 

وأشارت إلى أن الأموال الأمريكية تتدفق حاليا في “الحلق النهم لنظام النازيين الجدد في كييف”، مضيفة "بهذا الصدد أريد أن أذكر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وكل المستفيدين الأمريكيين كيف انتهت المغامرة السابقة".

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وذكرت أن مجموعة من الشركات الأمريكية المعروفة مثل شركات "فورد" وجنرال موتورز" وكوكا كولا" وكوداك" و"ستاندرت أويل" و"بنك تشيز الوطني" و"IBM" كانت تتعاون بنشاط مع الرايخ الثالث وزودته بالمعدات ومن خلال المشاركة في التطورات التكنولوجية المشتركة وتقديم الأموال وتوفير الغذاء وإلى آخره، وفق خصائص هذه الشركات.

 

وفي وقت سابق صف السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، خلال لقاء مع فلاديمير زيلينسكي، بأن مقتل الروس هو أنجح استثمار للمال.

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