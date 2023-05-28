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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف حقيقة طمس أرقام لوحات سيارة بالقاهرة

رجال المرور
رجال المرور

كشف ملابسات تداول منشور مصحوب بصورة على موقع "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بطمس أرقام لوحات إحدى السيارات بالقاهرة تبين أنها صورة مفبركة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مصحوب بصورة على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بطمس أرقام لوحات إحدى السيارات.

بإجراء التحريات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة ومالكها وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق ، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبمواجهته أنكر إرتكابه الواقعة وأضاف بأن الصورة مفبركة وغير صحيحة وبالفحص تبين سلامة اللوحات والتراخيص ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

موقع فيس بوك صورة مفبركة شرطة النزهة شرطة الشروق القاهرة

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