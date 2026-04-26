إيزاك بعد هدفه الأول مع ليفربول: التسجيل أفضل طريق لاستعادة مستواي

أعرب ألكسندر إيزاك، مهاجم ليفربول، عن رضاه الكبير بعد عودته للتسجيل وقيادة فريقه للفوز على كريستال بالاس بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إيزاك الهدف الأول لفريقه في اللقاء، ليكون أول أهدافه بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة قوية في الشظية والكاحل، والتي خضع على إثرها لعملية جراحية أبعدته عن الملاعب.

وجاء الهدف بعد متابعة ذكية لتسديدة زميله أليكسيس ماك أليستر، حيث نجح في تحويل الكرة داخل الشباك، مؤكدًا عودته التدريجية لمستواه.

وفي تصريحاته عقب المباراة، أكد إيزاك أن المواجهة كانت صعبة أمام خصم منظم، مشيرًا إلى أن فريقه قدم فترات جيدة من الأداء، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على التركيز حتى نهاية المباريات دون تعقيد الأمور.

كما أشاد بالحارس فريدي وودمان بعد أدائه المميز، مؤكدًا أنه كان يستحق الخروج بشباك نظيفة، فيما أبدى تفاؤله بموقف ليفربول في جدول الترتيب قبل الجولات الحاسمة في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.