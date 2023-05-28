ريال مدريد يدرس ضم نجم ليفربول.. تفاصيل

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يدرس التعاقد مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ريال مدريد يناقش إمكانية التعاقد مع روبرتو فيرمينو، لكن لا توجد مفاوضات مع اللاعب حتى الآن".



وأضاف؛" اسم فيرمينو ضمن قائمة تضم 4 أو 5 لاعبين من على طاولة ريال مدريد لتدعيم خط الهجوم٠

وكان نادي ليفربول أعلن مؤخرا رحيل روبرتو فيرمينو بنهايه الموسم الجاري، بعد رفض اللاعب تجديد تعاقده.