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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبول استئناف المتهم بإصابة ابن رضوى العوضي وتكليفه بالنظافة في الأماكن العامة

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنح الطفل المعارضة بالأميرية، بقبول الاستئناف المقدم من الطفل المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي في حادث تصادم، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر وإلغاء حكم حبسه وإلزامه بأعمال خفيفة في الشارع  تفيد المجتمع وتعزز في نفسيته الإحساس بالانتماء والمسئولية، وبما يطور شخصيته ويحافظ على كرامته ولا يضر نفسه وتكليفه بأعمال النظافة والتجميل بالأماكن العامة لمدة سنة.

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تشريح جثة مسن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمصر الجديدة

رضوي العوضي

 

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن المصاب يدعى يوسف في العقد الثاني من العمر وأصيب بكسور بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب إلى المستشفى.
 

نجل رضوي العوضي الاعلامية رضوى العوضى

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