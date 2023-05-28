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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم على أحمد عز في دعوى متجمد المسكن والحضانة لـ زينة

صدى البلد

تنظر محكمة أسرة مدينة نصر اليوم دعوى الدفع أو الحبس المقامة من  الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز عن متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ قدره مليون و761 ألف جنيه.

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وأكد المستشار معتز الدكر محامي الفنانة زينة أن الفنان أحمد عز دفع مبلغ مليون و761 ألف جنيه قيمة النفقة التي أقرتها المحكمة لموكلته زينة، و أنه دفع عن طريق إنذارات عرض، حيث دفعها للمحضر والمحضر قام بإعطاء المبلغ للفنانة زينة.

وقدم محامي الفنانة زينة طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، يحمل رقم 1215 لسنة 2023، وتتمثل في دعوى الدفع أو الحبس، وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمليون و761 ألف جنيه.

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رفض الدعوى

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت سابقا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 20 ألف جنيه استرليني و552 جنيها إسترلينيا مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة زين الدين وعز الدين.

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

احمد عز زينة

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