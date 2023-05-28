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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تأشيرة للفلسطينيين.. الولايات المتحدة تدخل في صدام مع الاحتلال الإسرائيلي

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإسرائيل

أفادت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أخلّت باتفاق كانت قدر قطعته مع الولايات المتحدة بسبب الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن الاحتلال الإسرائيلي رفض تنفيذ اتفاق كان قد أبرمه مع الولايات المتحدة بشأن إعفاد المواطنين الأمريكيين من التأشيرة لدخول الأراضي المختل وذلك بسبب الفلسطينيين حاملي الجنسية الأمريكية.

وأضافت معاريف نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل لم تف بعد بمتطلبات الإعفاء من تأشيرة دخول المواطنين الأمريكيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المسؤول الأمريكي، إن السبب الرئيسي في ذلك هو أن الاحتلال الإسرائيلي رفض السماح بمرور حر للمواطنين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن هناك خطوة أخرى على طريق الإعفاء من التأشيرة، حيث تمت الموافقة الإسرائيلية على القانون  الذي سيمنح الولايات المتحدة الوصول إلى قاعدة بيانات بصمات الأصابع.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن هذا يشمل الفلسطينيين الأمريكيين في سجل السكان الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل عملت مؤخرًا كثيرًا على هذه القضية، في محاولة للحصول على إعفاء من التأشيرة للولايات المتحدة، الذي سيسمح للإسرائيليين بدخول الأراضي الأمريكية لأغراض السياحة أو الأعمال، والبقاء هناك مدة 90 يومًا دون الحاجة لتأشيرة.

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