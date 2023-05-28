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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية .. التضامن تطلق مبادرة إنسانية لتوزيع اللحوم علي الأسر الأكثر احتياجا

تضامن الغربية
تضامن الغربية

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ، مبادرة انسانية خيرية جديدة بعنوان" بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2023"، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان، لحث المواطنين على أداء الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الاكثر استحقاقا ، في مراكز ومدن محافظة الغربية .

أعلن أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن المبادرة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى مراكز ومدن المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا ، لكى تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها ، وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

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أوضح، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة « بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2023» ، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء .

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