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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع صربيا: التوترات في كوسوفو بلغت ذروتها والوضع ينذر باشتباكات مسلحة

كوسوفو
كوسوفو

قال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش اليوم الأحد إن التوترات في كوسوفو بلغت ذروتها وقد تتصاعد إلى اشتباكات مسلحة مع استمرار صربيا في إرسال قواتها باتجاه حدود كوسوفو للرد على الاستفزازات المحتملة.

وقال فوسيفيتش لمحطة صربية إن 'الحالة سلمية فقط على مستوى المظهر، ولا توجد حوادث في الوقت الحالي، لكن التوترات في ذروتها ، ومؤشر التوترات في المنطقة الحمراء، ولا سيما بين الصرب الذين يتعرضون مباشرة لتهديد إرهابي من نظام رئيس وزراء كوسوفو ألبين" 


وأعرب الوزير الصربي عن اعتقاده أن التصعيد الحالي يمكن أن يتحول إلى صراع مباشر في أي لحظة.

وقال 'بالطبع ، يمكن أن تنجر صربيا إلى صراع وسيتم تصويرها على أنها معتدية'، مضيفًا أنه ‘يجب أن نكون حذرين للغاية، القوات مكلفة بتولي مواقع بحلول الساعة الثالثة عصرًا غدًا'.

وأدان مجلس الأمن القومي الصربي، قوة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي 'كفور' لوقوفها موقف المتفرج بينما استخدمت شرطة كوسوفو القوة لتنصيب رؤساء بلديات من أصل ألباني في المقاطعات الشمالية ذات الأغلبية الصربية. 

وفي وقت لاحق من اليوم ، قال فوسيفيتش إن الجيش الصربي ينشر وحداته بالقرب من كوسوفو تحسبا لأي استفزازات.

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