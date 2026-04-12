موقف خوان بيزيرا من لقاء العودة أمام شباب بلوزداد

يبذل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، محاولات مكثفة لتجهيز البرازيلي خوان بيزيرا لمباراة شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

يواصل اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا جذب الأنظار داخل صفوف نادي الزمالك بعدما قدم مستويات مميزة منذ انضمامه للفريق ليصبح أحد أبرز العناصر المؤثرة في الخط الأمامي خلال الموسم الحالي.

شارك بيزيرا مع الزمالك في 38 مباراة خلال الموسم الجاري، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 10 أهداف أخرى ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 17 مساهمة مباشرة، خلال 2892 دقيقة لعب.

وأصبح بيزيرا ، من اللاعبين الأساسيين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني بشكل مستمر سواء في مركزه الأساسي أو في أدوار هجومية متعددة، حيث ساهم بشكل واضح في صناعة الفارق في عدد من المباريات، سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف الحاسمة.

وتعكس أرقامه قدرته على التأثير الهجومي المستمر إلى جانب الثقة الكبيرة التي يحظى بها من الجهاز الفني، نظرًا لمشاركته المنتظمة في أغلب مباريات الموسم.