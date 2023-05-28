إعلان عاجل من موسكو بعد تصريحات سناتور أمريكي بشأن قتل الروس

نصح عضو مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، السناتور الأمريكي ليندسي جراهام، الذي قال إن قتل الروس بأوكرانيا، يمكن مقارنته بالاستثمار الأمريكي، أن يتذكر القول: “من يبذر الريح سيحصد الزوبعة”.

وقال شيريميت: "يبدو أن الأمريكيين نسوا القول الطيب بأن من يبذر الريح سيحصد الزوبعة، ولن تكون هذه عاصفة الصحراء".

وأضاف أن “أولئك الذين يفعلون أو يرغبون في إيذاء الآخرين سيعاقبون بالتأكيد.. سوف يدرك تجمع المهووسين بقيادة ليندسي وزيلينسكي قريبًا جدًا أن تصريحاتهم لا تؤدي إلا إلى تقريب انتصارنا السريع وموتهم المشين الذي لا مفر منه”.

وتابع قائلا: “بهجماتهم، فإنهم يعززون ثقتنا في استقامة أفعالنا في ساحات القتال”.