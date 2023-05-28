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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى

رئيس وزراء فلسطين
رئيس وزراء فلسطين د. محمد اشتية

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، أن رئيس وزراء  فلسطين د. محمد اشتية سيصل إلى مصر غدا الاثنين ، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، بناءً على دعوة من الدكتور مصطفى مدبولي، في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام .

وأوضح السفير دياب اللوح أن زيارة الوفد الوزاري الفلسطيني تأتي تلبية لدعوة الشقيقة الكبرى مصر الحاضنة الأكبر وخير داعم ونصير للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف ، وتجسيداً للعلاقة الاستراتيجية والأخوية بين الرئيس محمود عباس وشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكريساً للتنسيق المستمر والدائم في كافة القضايا المركزية والسياسية بين القيادتين، إيماناً بوحدة التاريخ والمصير بين الشعبين الشقيقين .

وأفاد السفير دياب اللوح بأن تلبية رئيس الوزراء الفلسطيني دعوة شقيقه المصري بتشكيل وفد رفيع المستوى، يهدف لعقد الاجتماع الثاني للجنة الفلسطينية المصرية العليا المشتركة التي عقدت في وقت سابق بشهر أكتوبر لعام ٢٠١٩.

وأكد السفير دياب اللوح أن مشاركة تسع وزارات في هذه الزيارة الرسمية تدّلل على حرص دولة فلسطين على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس محمود عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع مصر ودوام التنسيق الثنائي لتحقيق الافادة القصوى وتبادل الخبرات في شتّى المجالات ذات الصلة .

وذكر السفير دياب اللوح أن الوزراء المشاركين في الزيارة هم : وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وزير الزراعة رياض عطارى، وزيرة الصحة د.مي الكيلة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس، وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، إلى جانب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الأمين العام لمجلس الوزراء د. أمجد غانم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، وعدد من كبار مستشاري رئيس الوزراء في العديد من التخصصات الحيوية .

وتوجّه السفير دياب اللوح بالشكر إلى جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومةً وشعباً، على استضافة هذه الزيارة التاريخية التي سيترتب عليها نتائج تنفيذية تعكس التشاور والتنسيق المشترك المستمر بين القيادتين.

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