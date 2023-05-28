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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا .. بيان عاجل من الهيئة العليا للانتخابات بشأن نتائج الاقتراع

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

عقد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفي للإعلان عن آخر تطورات الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال ينار، إنه تم فرز نحو 94% من الأصوات بـ 26 مليوناً و750 ألف صوت حتي الآن، لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 54.47 %  في الانتخابات الرئاسية.

 أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن النتائج الأولية لجولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية تظهر حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 52.72% من الأصوات.

وأضافت الأناضول، أن المرشح الرئاسي وزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو حصل على  47.28%، وذلك بعد فرز 90% من الأصوات في صناديق الاقتراع حتى الآن.

بيان عاجل من حزب الشعب الجمهوري المعارض بشأن فرز أصوات الانتخابات التركية

بيان عاجل من حزب العدالة والتنمية التركي بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية

 

تركيا أحمد ينار الانتخابات الرئاسية التركية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كمال كليتشدار أوغلو

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