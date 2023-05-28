تركيا .. بيان عاجل من الهيئة العليا للانتخابات بشأن نتائج الاقتراع

عقد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفي للإعلان عن آخر تطورات الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال ينار، إنه تم فرز نحو 94% من الأصوات بـ 26 مليوناً و750 ألف صوت حتي الآن، لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 54.47 % في الانتخابات الرئاسية.

أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن النتائج الأولية لجولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية تظهر حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 52.72% من الأصوات.

وأضافت الأناضول، أن المرشح الرئاسي وزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو حصل على 47.28%، وذلك بعد فرز 90% من الأصوات في صناديق الاقتراع حتى الآن.