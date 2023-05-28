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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

التعليم تقرر التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية WE لمواكبة سوق الإتصالات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في الوادي الجديد اليوم

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة الوادى الجديد بشأن تنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسى بالمحافظة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

ورحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مستهل كلمته، بالدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والحضور الكريم.

وأكد الدكتور رضا حجازي أنه في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فإن الوزارة تعمل على تطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة، وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الجيل الحالى هو جيل رقمى، لذا اتجهت الوزارة إلى دمج التحول الرقمي في التعليم وإعادة النظر في المناهج الدراسية؛ لتراعي نواتج التعلم ومواصفات الخريجين في ظل التحول الرقمي ولتواكب التطور العالمي، بحيث يشارك المعلم والمتعلم في إعداد المواد التعليمية وأن يقود المعلم العملية التعليمية، وكل ذلك يتم في مبنى مدرسي ذكي مرن متعدد الأغراض.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنه تماشيًا مع تطوير المناهج الدراسية فإن الوزارة ركزت على تقييم الطلاب عن طريق قياس نواتج التعلم والمفاهيم الكبرى التي ترتكز على المهارات الحياتية.

ووجه الدكتور رضا حجازي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام بتطوير التعليم، والتوصية بإنشاء ٢٠ مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية WE ، نظرًا للاحتياج لخريجين مواكبين لمتطلبات السوق المحلي والعالمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها الآن ٥٢ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وبعض الدول الكبرى تطلب خريجي هؤلاء المدارس نظرًا لما يمتلكونه من مهارات.

كما وجه الدكتور رضا حجازي الشكر للدكتور عمرو طلعت على التعاون المهم بين الوزارتين والذي أصبح ضرورة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وفي كلمته، وجه الدكتور رضا حجازي عدة رسائل، حيث توجه بالشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد على جهودها المتميزة، كما قدم التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية على اعتماد المحافظ نتيجتهم اليوم.

وأشاد الدكتور رضا حجازي بالحصص المقدمة "أونلاين" لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، كما قدم الشكر لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد لتطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية.

كما قدم الدكتور رضا حجازي التهنئة لمحافظة الوادي الجديد على إنشاء أول مدرسة حكومية دولية "IPS”، والتي تعد الأولى من نوعها في المحافظة.

وخلال الحفل، شهد الوزيران والمحافظ فيلمًا تسجيليا بعنوان "حكايات من تاريخ الواحات"، وفقرة شعرية بعنوان "حلم جيل " قدمها الطلاب الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

كما شهد الوزيران والمحافظ عرضًا تقديميًا عن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية WE قدمته نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، وعرضًا تقديميًا عن البوابة الجغرافية، التى قدمتها شركة إيزرى.

كما تضمنت فقرات الحفل عرض فريق كورال مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بعنوان (تعليمنا مستقبلنا) قدمه قسم الموهوبين.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.

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