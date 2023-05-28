الجيش السوداني: الغرف الإعلامية للمليشيا نشرت قرارا مفبركا بإلغاء اتفاق جوبا للسلام

نفت القوات المسلحة السودانية ما تم تداوله عن الغاء اتفاق جوبا للسلام، متهمة ميليشيا الدعم السريع بمحاولة تضليل الرأي العام

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان اليوم الاحد، أنه في إطار محاولاتها اليائسة والمعتادة لتضليل الرأي العام، نشرت الغرف الإعلامية للمليشيا المتمردة وأعوانها نسخة مزورة لقرار مفبرك من رئيس مجلس السيادة بإلغاء اتفاق جوبا للسلام

وأضاف البيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة “أن هذه محاولات ساذجة لن تنطلي على أحد أو تفوت على فطنة عموم شعبنا الكريم”.

