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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتكون له اليد العليا .. هل يسلح تحالف AUKUS خصوم الصين بأسراب طائرات دون طيار ؟

قادة دول تحالف اوكوس
قادة دول تحالف اوكوس

ركز تحالف أوكوس العسكري بشكل خاص على تقنيات الطائرات بدون طيار في ما يبدو أنه محاولة لكسب اليد العليا في مواجهة الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
 

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، كشف وزير الدفاع البريطاني أن التحالف اوكوس - وهي اتفاقية أمنية ثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - عقد أول محاكمة للذكاء الاصطناعي (AI) والحكم الذاتي في 28 أبريل بهدف 'دفع هذه التقنيات بسرعة إلى استخدام عسكري مسؤول '.

وجمعت التجربة، التي نظمها مختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية (Dstl) في المملكة المتحدة ، بين الأصول التي تدعم الذكاء الاصطناعي في أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في 'سرب تعاوني' من أجل اكتشاف الأهداف العسكرية وتعقبها في الوقت الفعلي.
 

وتتكون مجموعة الطائرات بدون طيار من الطائرات بدون طيار البريطانية والأسترالية بلو بير جوست وبوينج / إنسيتو CT220 بدون طيار (الطائرات بدون طيار). شمل النشر المشترك أيضًا دبابات تشالنجر 2 ، وعربات قتال المشاة المحاربين ، ومركبات فايكنغ الأرضية غير المأهولة (UGV) ، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع 105 ملم FV433 أبوت ومشتقات OT-90 تشيكوسلوفاكيا من مركبة قتال المشاة السوفيتية BMP-1.
 

قال نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني ، القدرة العسكرية ، اللفتنانت جنرال روب ماجوان، في بيان رسمي 'توضح هذه التجربة الميزة العسكرية لقدرات AUKUS المتقدمة ، حيث نعمل في تحالف لتحديد وتعقب ومواجهة الخصوم المحتملين من مسافة أكبر وبسرعة أكبر'

ما هي أسراب الطائرات بدون طيار؟
سرب الطائرات بدون طيار هي تقنية حرب هجينة تتصور مجموعة من الطائرات بدون طيار تعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة. تمتلك أسراب الطائرات بدون طيار عددًا من المزايا ، بما في ذلك زيادة القدرة على البقاء في ساحة المعركة ، وتعزيز الدقة ، والتغطية الأفضل ، والقدرة على التكيف. يمكن استخدامها في مهام المراقبة ، واستهداف قوات العدو والأصول العسكرية ، وسحق الدفاعات الجوية للعدو ، وما إلى ذلك.

ووفقًا لخبراء التكنولوجيا، تعمل أسراب الطائرات بدون طيار تمامًا مثل أسراب النحل ، مقسمة إلى 'ملكات' و 'عمال': تستخدم 'الملكات' خوارزميات معقدة على متن الطائرة لتحليل البيانات وتعيين المهام إلى 'العمال' وفقًا للظروف. 

من جانبهم ، تعمل الطائرات بدون طيار بناء على الأوامر التي توفرها 'الملكات'. 

وهذا يبسط مهمة الطيار أو المبرمج ، الذي يعين مهمة عامة لمجموعة الطائرات بدون طيار ، بدلاً من تشغيل كل طائرة بدون طيار على حدة.

وفي فبراير 2023، ذكرت وسائل الإعلام أن وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة التابعة للبنتاغون (DARPA) قد بدأت مشروعًا سريًا للغاية باسم AMASS (أسراب من الأسراب ذاتية التكيفية متعددة المجالات).

ويتصور البرنامج آلاف الطائرات بدون طيار ، المجهزة بأسلحة وأدوات الاتصال والملاحة ، مما يزود الولايات المتحدة وحلفائها بقدرات تشويش الرادارات ، واختراق الدفاعات الجوية للخصوم ، وشن هجمات مميتة.

وتقول وثائق DARPA أن 'AMASS ستنشئ القدرة على القيادة والتحكم بشكل ديناميكي (C2) بأسراب مستقلة وغير مأهولة من أنواع مختلفة (أي أسراب من الأسراب) بلغة C2 مشتركة. 

وبشكل منفصل ، تعمل DARPA على تطوير برنامج التكتيكات الهجومية الممكّنة للأسراب بهدف تدريب مجموعات صغيرة من المشغلين لإدارة أسراب كبيرة من الطائرات بدون طيار الجوية والأرضية. 

واعتبارًا من فبراير 2023 ، قيل إن AMASS في المراحل الأولى ، بتكلفة تقدر بـ 78 مليون دولار.

ودفع إعلان وزارة الدفاع البريطانية عن اختبارات الطائرات بدون طيار المدعومة بالذكاء الاصطناعي AUKUS المراقبين الدوليين إلى اقتراح أن التطوير يهدف في المقام الأول إلى كسب اليد العليا في نزاع افتراضي مع الصين.
 

وأشاروا على وجه الخصوص إلى وثائق طلب تقديم العروض المسبقة AMASS الخاصة بـ DARPA ، والتي أعربت عن مخاوفها بشأن 'خصوم الدول النظيرة' الذين يمكن أن 'يغزووا' الدول المجاورة. 

وأكدت الوثائق أن 'هذا البرنامج سيركز على إظهار هذه القدرة لبعض السيناريوهات الإقليمية المحددة على مستوى المسرح.'

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم 'خصوم لدولة نظيرة'، أشار المراقبون إلى أن البنتاغون يضع تايوان في اعتباره ، وهي جزيرة تعتبرها جمهورية الصين الشعبية أراضيها غير القابلة للتصرف. على مدى الأشهر العديدة الماضية ، كانت وسائل الإعلام والساسة والخبراء العسكريون في الولايات المتحدة تتكهن بشأن خطط الصين المزعومة 'لغزو' الجزيرة ، وهو الأمر الذي نفته بكين بشدة، بالإضافة إلى ذلك ، يشير المراقبون إلى المناورات الحربية للقوات الجوية الأمريكية ، التي نفذها البنتاغون بالاشتراك مع مراكز الفكر المستقلة ، والتي أظهرت أن أسراب الطائرات بدون طيار فعالة بشكل خاص في السيناريوهات التي تنطوي على 'الدفاع' عن جزيرة تايوان ضد 'الغزو الصيني'.

أستراليا والمملكة المتحدة تحالف اوكوس الطائرات بدون طيار الصين وزير الدفاع البريطاني

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