حرس الحدود يعبر غزل المحلة ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

نجح حرس الحدود في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر عقب تحقيق الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وتقدم حرس الحدود عن طريق محمود رمضان بن والي، وتعادل جبريل أوريك من تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، ثم عاد وجيه عبدالحكيم ليتقدم مرة أخرى للحرس، ثم تعادل جبريل أوريك مرى أخرى لغزل المحلة قبل أن ينجح وجيه عبد الحكيم في أحراز هدف التأهل لحرس الحدود في الدقيقة 69





وخاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى ..أحمد ميهوب .





خط الدفاع .. أحمد رضا ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، مصطفى العش .





خط الوسط .. أحمد النادرى ، كريم مصطفى ، إبراهيم عايش .





الهجوم .. حازم مرسى ، تشارلز باسى ، جبريل أوريك.





وياتى على دكة البدلاء .. هانى عادل ، محمود الحضرى ، خالد الاخميمى ، عبد الرحمن عاطف ، أحمد الشيخ ، مصطفى أسامة ، حميدماو ، محمود علاء ، محمد جابر .