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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خيري رمضان: أردوغان أمامه أزمة اقتصادية طاحنة وعلاقات تحتاج لإعادة النظر

أردوغان
أردوغان

علق الاعلامي خيري رمضان، على فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التركية، قائلا: "فوز أردوغان برئاسة تركيا لمدة خمس سنوات قادمة معناه يعني أننا قاعدين مع أردوغان شويه".

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وأكد الاعلامي خيري رمضان، خلال تعليقه ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس التركي أردوغان في ولايته الجديدة أمامه مسئوليات كبيرة جدا توجه تركيا وأزمة اقتصادية طاحنة، فضلا عن علاقات تحتاج إلى إعادة نظر مع تردد أخبار عن أنه سيزور القاهرة.

وشهدت شوارع تركيا احتفالات لأنصار رجب أردوغان بعد تحقيق الفوز فى الانتخابات الرئاسية، وذكرت شبكة "تي آر تي" أنه تم تسجيل اقتراع أكثر من 60 مليون شخص خلال الجولة الثانية للانتخابات، بينهم 4.9 مليون شخص أدلى بصوته للمرة الأولى.

وصرح رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد ينر، عقب انتهاء التصويت، بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية للهيئة الانتخابية أثناء عملية الاقتراع، موضحا أن جميع الاعتراضات التي تم الإبلاغ عنها تمت معالجتها في الحال من قبل السلطات المعنية.

إسطنبول أزمة اقتصادية الإعلامي خيرى رمضان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتخابات الرئاسة التركية برنامج حديث القاهرة رجب طيب أردوغان قناة القاهرة والناس

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