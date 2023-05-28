خيري رمضان: أردوغان أمامه أزمة اقتصادية طاحنة وعلاقات تحتاج لإعادة النظر

علق الاعلامي خيري رمضان، على فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التركية، قائلا: "فوز أردوغان برئاسة تركيا لمدة خمس سنوات قادمة معناه يعني أننا قاعدين مع أردوغان شويه".

وأكد الاعلامي خيري رمضان، خلال تعليقه ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس التركي أردوغان في ولايته الجديدة أمامه مسئوليات كبيرة جدا توجه تركيا وأزمة اقتصادية طاحنة، فضلا عن علاقات تحتاج إلى إعادة نظر مع تردد أخبار عن أنه سيزور القاهرة.

وشهدت شوارع تركيا احتفالات لأنصار رجب أردوغان بعد تحقيق الفوز فى الانتخابات الرئاسية، وذكرت شبكة "تي آر تي" أنه تم تسجيل اقتراع أكثر من 60 مليون شخص خلال الجولة الثانية للانتخابات، بينهم 4.9 مليون شخص أدلى بصوته للمرة الأولى.

وصرح رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد ينر، عقب انتهاء التصويت، بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية للهيئة الانتخابية أثناء عملية الاقتراع، موضحا أن جميع الاعتراضات التي تم الإبلاغ عنها تمت معالجتها في الحال من قبل السلطات المعنية.