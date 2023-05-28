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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

أفشة
أفشة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن الفائز بجائزة لاعب الشهر في الدوري المصري الممتاز.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "رابطة الأندية المحترفة تعلن اختيار محمد مجدي أفشة لاعب الجولة 22 من الدوري الممتاز. 🌟🦅"

وفاز الأهلي الجمعة الماضية على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، غدًا الأثنين المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.

 

 

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