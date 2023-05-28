الأوقاف: صدور الجزء التاسع والأربعين من موسوعة الفقه الإسلامي

اعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد الجزء التاسع والأربعين من موسوعة الفقه الإسلامي، والذي يضم مصطلحات: (ثبوت، ثمرة، ثمن، ثواب، ثيب، جائحة، جائفة، جارحة، جانٍ، جَبٌّ، جُبَار، جبر، جبل، جبهة، جد، جراح، جرب، جِرَّة، جَرْح، جُرْمُوق، جزاء، جزور، جِعَالة، جعرانة، جَلَّالة، جِلْد، جلوس، جَمَّاء، جماد، جماعة).

جدير بالذكر أن هذه الموسوعة تصدر عن الإدارة المركزية للسيرة والسنة ولجنة الدراسات الفقهية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة أ.د أحمد طه ريان (رحمه الله)، وإعداد نخبة من الباحثين بالإدارة المركزية للسيرة والسنة، تحت إشراف وزير الأوقاف.

في ضوء رسالة الأوقاف العالمية لنشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على إمداد المؤسسات الإسلامية بالخارج بإصداراتها وإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من كتب التراث والإصدارات الحديثة التي تُعنى بتجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم والكتب المترجمة إلى الكثير من اللغات المختلفة، فقد ورد للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عبر وزارة الخارجية المصرية رسالة شكر وتقدير من معهد شنقيط في دكار بدولة السنغال على تلك الجهود الطيبة التي تبذل لخدمة الإسلام ونفع المسلمين بنشر العلم وتسهيل سبله أمام طلابه.

وأكدت الرسالة أن هذه الكتب التي يتم تحقيقها وطبعها ونشرها ينتفع بها الكثير من أبناء الدول الإسلامية طلابًا ومعلمين، وأنها بفنونها المختلفة، عقيدة وفقهًا وتصوفًا وسيرةً وتاريخًا وغيرها من الفنون، قد ملأت قسمًا كبيرًا من مكتبة المعهد العامة المفتوحة لاستقبال ما أمكن من المطالعين والباحثين. وفي نهاية الرسالة طالب المعهد بتزويده بالمزيد من هذه الإصدارات حتى يتسنى إتاحتها للمطالعين والباحثين.

وفي هذا الصدد فقد وجّه وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة بإمداد المعهد المذكور بمجموعة متنوعة من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

