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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر هجرس يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان بعد فيلم الديزل.. فيديو

تامر هجرس
تامر هجرس

كشف الفنان تامر هجرس، حقيقة خلافه مع الفنان محمد رمضان بعد فيلم الديزل، قائلاً "انا معنديش خلاف مع رمضان .. بالعكس أنا بحبه .. وأنا عملت فيلم الديزل جدعنه مني له".

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وأضاف "تامر هجرس" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه لم يكن مقتنعا بفكرة الفيلم من البداية، ولكن المشهد الخاص بـ "انزل علي ركبك يلا" أصبحت تريند بعد نزول الفيلم وأصبح الكثير من المشاهدين يرسلون له هذا المشهد نظراً لإعجابهم الشديد به.

وتابع تامر هجرس، أنه لم يتقاض أجرا عن دوره في فيلم "الديزل"، مشيراً إلى أنه لم يتم أي مشاهد من الذي تم تصويرها.

الفنان تامر هجرس الفنان محمد رمضان برنامج واحد من الناس فيلم الديزل الحياة الفضائية

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