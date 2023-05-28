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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: محمد رمضان قد يكون أفضل مطرب في إفريقيا.. فيديو

محمد رمضان
محمد رمضان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الشعب المصري خلال الساعات الماضية، اهتم بالفنان أحمد سعد الذي ارتدى ملابس غير لائقة، مما أدى لحالة لغط كبيرة بين المواطنين.

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وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن "سعد " يعتقد بأن تقليد مايكل جاكسون وشخصية محمد رمضان أمر عظيم، معقبًا: "كل واحد من الناس دي ليه جمهوره وثقافته، أنا شخصيًا مستاء جدًا، ومش قادر أنظر إلى ما يرتديه أحمد سعد". 

وأضاف أن "سعد" نجم وصوته جيد للغاية، ويقوم بالغناء في الكثير من الأفلام  والمسلسلات، مستطردًا،: "أنا مش عايز أغلط ، ومش عايز أقسي على حد من الجيل الحالي، ...خلينا نتعلم".
 ولفت إلى ضرورة التفرقة ما بين الجيل الحالي من الفنانين والمطربين والجيل السابق، معقبَا: "كنت بقعد مع الفنانين في السابق لم أكن أتكلم، لأني أسمع كلام مثقفين.. مش عايز أقارن محمد رمضان بالفنان أحمد زكي  وأم كلثوم".  
ونوه بأن هناك ضرورة لتشجيع القوى الناعمة المصرية، بدلاً من المهاجمة، متابعًا: "واحد زي محمد رمضان ممكن يكون رقم واحد في القارة الأفريقية كمطرب راب".

ولفت إلى أن "ام كلثوم " كان لديها بعض الأغاني الهابطة ، معقبًا: "أم كلثوم كانت بتغني للخلاعة،  وسيد درويش كان بيغني للكوكايين".
 

نشأت الديهي القوى الناعمة المصرية القارة الافريقية الفنان أحمد سعد الإعلامي نشأت الديهي الأفلام والمسلسلات

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