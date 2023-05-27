نشأت الديهي: الأوقاف عملت بشكل دءوب لوضع ضوابط الصعود إلى المنبر.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن خام الكوارتز كان يصدر بـ 10 دولارات للطن، وبعد افتتاح المصنع الأخير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصنيع منه بعض المنتجات مثل الجرانيت، من المرجح أن يصل سعر الطن من 5 لـ7 آلاف جنيه للطن.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الدولة خلال الفترة الأخيرة قامت بالعديد من المشاريع مثل مشروع البطاطس والكوراتز والانفاق والطرق، متسائلاً: "هل شاهدت أحدًا من المستأجرين والإعلاميين الإخوان، يتحدثون بشكل جيد على أحد المشاريع في مصر؟".



ولفت إلى أن الإعلام الإخواني انتقد مصنع الكوارتز، وانتقد أيضًا مشروع زراعة البطاطس في شرق العوينات، معقبًا: "زرعت هتتهاجم، عملت مصنع هتتهاجم، عملت أي حاجة هتتهاجم، هؤلاء مجموعة من الشخصيات الرخيصة التي ليس لها أي قيمة، ومن العار أن تحاول أن ترى قيمتك في أعين غير النبلاء والحمقى والمأجورين".



وأشار إلى أن وزارة الأوقاف في الماضي كانت وزارة خاملة خامدة بلا أظافر أو أنياب أو ووعي ، فتسلل الإخوان وغيرهم إلى المنابر ، وسمموا الاجواء ، وعقول المواطنين، ووضعوا على المنابر دينًا جديدًا، ما عرفه المصريون من قبل، مشيرًا إلى أن الاوقاف عندما عادت لضبط الأوضاع، لكي تحكم المنبر بأصول وقواعد، هاجم الإخوان الوزارة.



ولفت إلى أن الاوقاف خلال السنوات الماضية عملت بشكل دءوب لوضع ضوابط الصعود إلى المنبر، معقبًا: "مش أي حد يطلع المنبر، من المفترض أن من يصعد المنبر يكون على قيمة وقدر كبيرين من التعليم".



وأضاف أن الفترة الأخيرة بدأت تشهد وجود ظاهرة غائبة وهي عودة دولة التلاوة في مصر، من خلال افتتاح وزارة الأوقاف مقارئ في الحسين والعديد من المساجد الأخرى، معقبًا: "القرّاء المصريون عبر التاريخ مُنتشرون في كل مكان، ومصر قادرة على ولادة المنشاوي وعبد الباسط مرة أخرى.