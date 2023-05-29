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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عبادة أجرها كمن صلى جماعة مع رسول الله .. داعية يكشف عنها

صدى البلد

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو لجنة الدعوة بالأزهر الشريف، إنه من صلى جماعة وجلس يردد الأذكار عقب الصلاة، فله أجر كمن صلى جماعة مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويغفر الله له جميع ذنوبه، ويكتب له أجر مجاهد في سبيل الله، وتفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها كيفما يشاء.

واستشهد «عبدالرازق» في تصريح له بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر».

الذكر بعد صلاة الفجر حتى الشروق


قالت دار الإفتاء المصرية في بيان فضل أعمال ما بعد الفجر وحتى شروق الشمس، إنه يستحب للمسلم أن يغتنم ما ورد بالحديث الشريف اقتداء بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم-، كما أنه يستحب للمسلم المداومة على ذكر الله - تعالى- خاصة بعد الصلوات المفروضة ومنها صلاة الفجر جماعة.

واستشهدت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بحديث رسول الله صلى الله عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من صلى الغداة -الصبح- في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة»، ثم قال: «تامة تامة تامة» رواه الترمذي.

 

الأذكار الأذكار عقب الصلاة الدكتور رمضان عبد الرازق دار الإفتاء شروق الشمس

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