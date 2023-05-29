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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيحة: اللجنة المؤقتة وضعت نفسها تحت المقصلة من أجل جمهور الإسماعيلي

صدى البلد

 

وجه محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي، الشكر إلى جماهير الدراويش، التي تمسكت بالإبقاء على الإدارة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك تخوفات من وضع النادي في الموسم الحالي.

وقال شيحة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "استلمنا فريق الكرة في ترتيب متأخر للغاية، وأصبحنا في المركز الحادي عشر، وهدفنا الوصول لمركز أفضل، واللجنة المؤقتة لإدارة النادي لم تسعى للرحيل مطلقًا، ووزير الرياضة حاول جلب أسماء كثيرة والكل لم يرغب في ذلك".

وأضاف: "وضعنا أنفسنا تحت "المقصلة" ووافقنا على تولى إدارة الإسماعيلي ونجحنا في ضم كريم الديب وسيرجي أكا في آخر يوم من انتقالات يناير، وقمنا بانفاق أكثر من 40 مليون جنيه حتى الآن، والمحافظ تعهد بسداد بعض المستحقات للعاملين، بالإضافة إلى وجود دعم من بعض المحبين للنادي بمبالغ قليلة لا تُذكر مع حجم الانفاق الهائل للنادي".

وواصل: "الأمور تسير مع الإسماعيلي بـ(الستر)، واللاعبين رجال يريدون عبور الفترة الصعبة، وكل شعب الإسماعيلية شاهد ما فعلناه، ونجحنا في إعادة الثقة للاعبين والجهاز الفني ووصلنا لمركز جيد بعد سلسلة اخفاقات في بداية الموسم، ورغم وجود بعض العثرات لكن نجحنا في حل العديد من الأزمات".

وزاد: "تقدمنا باستقالة رسمية، لم نذق طعم النوم طوال الفترة الماضية، وكنا نجتهد من أجل الاسماعيلي، ولا أريد التطرق إلى من قام برفع القضية، وقام بالإدلاء بالعديد من التصريحات عبر الفضائيات والكل أكد له بعدم صحة ما فعله، ولكن أشكره على ما قام به، وقد شاهدنا مدى الحب والود الذي أظهره جمهور الإسماعيلية".

وأردف: "أشرف صبحي وزير الرياضة أكد لنا دعم الوزارة وبقاء اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، وأكد عدم وصول أي مخاطبات رسمية بشأن وجود حكم قضائي، وأبلغنا بوجود قضية ضد الجهة الإدارية وليس ضد مجلس الإسماعيلي الحالي، والوزير كان مستاءًا من اعلان خبر الاستقالة".

واستطرد: "سنعقد اجتماع اليوم، وقد نعود من أجل جماهير النادي الإسماعيلي، ولا أستطيع مقابلة حب جمهور الدراويش سوى بمزيد من العطاء، وهذا رأيي الشخصي بعيدًا عن أراء زملائي داخل اللجنة المؤقتة، ولا أريد ترك الإسماعيلي سوى بعد صناعة فريق جيد وفقا لإمكانيات النادي المالية".

وأكد: "الشخص الذي قام بمقاضاة الجهة الإدارية بسبب تعيين اللجنة المؤقتة، كان هناك مجالس إدارات يستفيد منها ويصمت على الأخطاء، الموقف الحالي شخصي وأنا أكبر من الرد عليه، لأن جماهير الاسماعيلي قامت بالهجوم ضده".

وأضاف: "نحن لجنة تسيير أعمال، ولا أعرف لماذا تم اصدار حكم بإلغاء تعيين اللجنة، ومن الوارد صدور قرار جديد بتشكيل اللجنة، والأقرب وجود اللجنة لحين اجتماع الجمعية العمومية".

وأتم: "الجهاز الفني قام بإيقاف صالح جمعة، وهو لاعب جيد ولو تم احتوائه سيكون الأفضل في مصر بشرط التعامل معه جيدا، فهو ملتزم للغاية ومؤدب ومحترم، ولكن نحن في فترة صعبة، والجهاز الفني لم يغامر بأي لاعب".

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