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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صاحبة الوجه الملائكي.. حقيقة تشوه ملامح أشهر ممثلة في هوليوود| شاهد

طبيب
طبيب

تصدر مواقع التواصل الاجتمايع التغيير الكبير الذي حدث في وجه الممثلة الأمريكية ميج رايان، نتيجة خضوعها لعدد من جراحات التجميل التي غيرت ملامحها تماما بعدما كانت تلقب بـ"صاحبة الوجه الملائكي".

بدأت القصة بتداول صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بملامح غريبة، لكن رجح البعض أنها ربما نتيجة للذكاء الاصطناعي، أو معدلة بواسطة إحدى برامج الصور، لكن اتضح أنها حقيقية للنجمة صاحبة الـ 61 عاما.

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وتم تداول مقطع فيديو  لحسام الوسوف استشاري جراحة التجميل، يكشف فيه سبب تشوه وجه ميج رايان مع العديد من الصور التي توضح الاختلافات التي طرأت على وجهها على مدار 30 عاما.

وقال: “هذه الصور حقيقية لكل من يشكك، في جراحات تجميل لمن في سنها ناجحة لكن ما تعرضت له نتيجة أكثر من عملية تجميل فاشلة، وبدلا من تصحيحها استمرت في إجراء المزيد من جراحات التجميل الاخرى أملا في تصحيحها”.

بالإضافة إلى أن أغلب جراحات التجميل تكون بسبب إما طبيب غير مؤهل أو مطالب شبه مستحيلة من الجراحة، خاصة في الولايات المتحدة التي لا تشتهر بجراحات التجميل الدقيقة، على عكس دول أخرى مثل كوريا الجنوبية.

فضلا عن سبب آخر وهو متلازمة تشوه الجسم، وهو اضطراب نادر يصيب 1% من البشر، ويكون سببه نفسي أي يكو نالشخص غير راضي عن إجراءه الجراحة من البداية.

إضطراب نادر ميج رايان جراحة التجميل

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