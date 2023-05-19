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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. كارثة أيتن عامر في صالون التجميل وتحذير من توجيه المروحة على جسمك خلال النوم وطريقة عمل سلطة البطاطس

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي: 

 

عملت كارثة ..شاهد ايتن عامر في صالون التجميل تشعل السوشيال ميديا

نشرت النجمة ايتن عامر فيديو لها جديد علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك اثار جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا حيث كتبت ايتن عامر علي الفيديو هعمل كارثة وربنا يستر . 

 

وظهرت ايتن عامر وهي بصالون تجميل وتصور لايف علي صفحتها وقالت هي كارثة وعارفة أن ناس كتير هتزعل وقالت أنا قررت أغير لون شعري 

 

 

احذر توجيه المروحة على جسمك خلال النوم | اعرف السبب

دخول الصيف والحر  يزيد  احتياجك علي النوم مع المروحة  ،  ولذلك نعرض اليوم  كيف يمكن أن يؤثر النوم مع مروحة على صحتك ، وطرق معالجة الجوانب السلبية لإبقاء المروحة قيد التشغيل ، ولماذا لا يزال استخدام المروحة مفيدًا لكثير من الأشخاص.

سلبيات النوم مع تشغيل المروحة 

يستمتع معظم الناس بالبرودة والنسيم المريح للمروحة. لكن الرياح الزائدة تجعل الهواء جافًا. عندما تنام ، قد يؤثر هذا الهواء الجاف على تنفسك ، مما يتسبب في اضطرابات النوم. 

 

 

طريقة عمل سلطة البطاطس المقلية بالخل والثوم

تعد البطاطس من الأكلات اللذيذة التي يمكن تقديمها بأشكال مختلفة.. ونقدم لكِ اليوم طريقة عمل سلطة البطاطس المقلية بالخل والثوم. 

المقادير
- للصوص :
الطحينة : ربع كوب

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نشرة الصحة والمرأة.. كارثة أيتن عامر في صالون التجميل وتحذير من توجيه المروحة على جسمك خلال النوم وطريقة عمل سلطة البطاطس

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