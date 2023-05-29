أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الاثنين 29 مايو

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 29 مايو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين الموافق 29-5-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 32.9579 جنيه، والبيع 33.1175 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 37.9486 جنيه، والبيع 38.1213 جنيه.



ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.5804 جنيه، والبيع 22.6905 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4245 جنيه، والبيع 4.4462 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.7721 جنيه، والبيع 2.791 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.8425 جنيه، والبيع 2.8571 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 33.9329 جنيه، والبيع 34.0959 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 21.8224 جنيه، والبيع 21.9745 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.049 جنيه، والبيع 20.1882 جنيه.



أسعار صرف العملات العربية





وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 29 مايو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين 29-5-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم:





سجل الدينار الكويتي للشراء 99.3795 جنيه و 100.2893 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.226 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم





سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.392 جنيه و 8.4021 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8302 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4636 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4752 جنيه للبيع.