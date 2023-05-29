طلب إحاطة بشأن وقف تعيينات الأطباء البيطريين بالمديريات على مستوي الجمهورية

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن وقف تعيينات الأطباء البيطريين بالمديريات على مستوي الجمهورية رغم الحاجة اليهم مطالبة باتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بتعيين الأطباء البيطريين بالدولة لحاجة البلاد لتخصصاتهم في هيئة سلامة الغذاء، وكافة المجالات.

والتخصصات البيطرية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بأنواعها المختلفة وتحسينها وكذا ضمان سلامة منتجاتها مما ينعكس على الاقتصاد والأمن القومي للبلاد.



وقالت النائبة سميرة الجزار إن نقابة البيطريين كشفت أن العجز الفعلي في الأعداد أكثر من 9000 درجة مالية وأن عدم تعيين الأطباء البيطريين في أقرب وقت ممكن سيمثل كارثة على ملف الطب البيطري والثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين متسائلة عن أسباب توقف تعيينات الأطباء البيطريين منذ عام 1994 رغم عدم وجود العدد الكافي من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم، والأغذية، وغلق عدة وحدات بيطرية على مستوي الجمهورية.



كما تساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة : هل يعقل أن عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطري هو 150 طبيبا بيطريا فقط على مستوي جميع محافظات مصر، منهم 8 أطباء بمحافظة القاهرة، و6 أطباء بمحافظة الجيزة مؤكداً على ضرورة تدبير الموارد المالية اللازمة واتخاذ جميع الاجراءات لحل هذه الازمة حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة وعلى صحة المواطنين .