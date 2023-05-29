عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن وقف تعيينات الأطباء البيطريين بالمديريات على مستوي الجمهورية

سميرة الجزار ، عضو
سميرة الجزار ، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن وقف تعيينات الأطباء البيطريين بالمديريات على مستوي الجمهورية رغم الحاجة اليهم مطالبة باتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بتعيين الأطباء البيطريين بالدولة لحاجة البلاد لتخصصاتهم في هيئة سلامة الغذاء، وكافة المجالات.

 والتخصصات البيطرية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بأنواعها المختلفة وتحسينها وكذا ضمان سلامة منتجاتها مما ينعكس على الاقتصاد والأمن القومي للبلاد.


وقالت النائبة سميرة الجزار إن نقابة البيطريين كشفت أن العجز الفعلي في الأعداد أكثر من 9000 درجة مالية وأن عدم تعيين الأطباء البيطريين في أقرب وقت ممكن سيمثل كارثة على ملف الطب البيطري والثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين متسائلة عن أسباب توقف تعيينات الأطباء البيطريين منذ عام 1994 رغم عدم وجود العدد الكافي من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم، والأغذية، وغلق عدة وحدات بيطرية على مستوي الجمهورية.


كما تساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة : هل يعقل أن عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطري هو 150 طبيبا بيطريا فقط على مستوي جميع محافظات مصر، منهم 8 أطباء بمحافظة القاهرة، و6 أطباء بمحافظة الجيزة مؤكداً على ضرورة تدبير الموارد المالية اللازمة واتخاذ جميع الاجراءات لحل هذه الازمة حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة وعلى صحة المواطنين . 

سميرة الجزار مجلس النواب مصطفى مدبولي الاطباء البيطريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

فوز أردوغان في الانتخابات يهوي بالليرة التركية قرب أدني مستوياتها

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

انقسام داخل الأهلي بسبب لاعب سموحة

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

العظمى تصل 44 وعاصفة على هذه المناطق| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

توتر أمنى واشتباكات مسلحة وغارات جوية.. ماذا يحدث في ليبيا؟

عبدالقادر: منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف لتسهيل الإجراءات

حالة طوارئ.. تحركات عاجلة في الفلبين استعدادا لإعصار تايفون

رضا فرحات: مكتبة الأسكندرية نافذة مصر على العالم|فيدو

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال

بـ 80 ألف جنيه.. اشتري دايو ريسر أوتوماتيك| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة إليسا في حفل افتتاح مركز مجدي يعقوب تثير الجدل.. شاهد

طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

إحنا اتحسدنا .. إطلالات أثارت الجدل لـ حسن شاكوش مع زوجته

بعد أن احتفى به جوجل.. من هو الكاتب عبد الرحمن منيف؟

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ