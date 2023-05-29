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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب ضربة البداية لإصلاح المنظومة

أشرف أمين عضو لجنة
أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

اعتبر النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذي أرسلته الحكومة بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة التعليم بالحوار الوطني بمثابة ضربة البداية الحقيقية لإصلاح منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى.


وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسى هو أول قائد فى تاريخ مصر يعطى أكبر اهتمام لإدخال إصلاحات جوهرية وحقيقية فى تطوير وتحديث المنظومة التعليمية مؤكداً أن مصر شهدت العديد من المشروعات القومية الكبرى التى اطلقها الرئيس السيسى فى ملف التعليم.


وأعرب  أمين عن ثقته التامة فى أن قانون المجلس الأعلى للتعليم المدرج على طاولة الحوار الوطنى سيكون له دوره فى وضع استراتيجية حقيقية لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية وفي الاتجاه الصحيح مشيراً الى أن الحوار الوطنى يضم قامات وشخصيات وخبراء وأساتذة جامعات ورموز متميزة ولديها رؤى ثاقبة لمناقشة جميع المشكلات والأزمات التى تعترض مسيرة تطوير التعليم.


وقال النائب أشرف أمين إن صياغة استراتيجية وطنية لتطوير التعليم قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لن تتأثر باى تغييرات فى المسئولين عن ملف التعليم فى مصر مطالباً من الحكومة الإسراع فى تنفيذ هذه الاستراتيجية التى ستخرج عن الحوار الوطنى خاصة أن هذه الاستراتيجية سوف يشارك فى صياغتها كل الأطراف والخبراء من كافة الاتجاهات السياسية من المشاركين فى الحوار الوطني .

أشرف أمين لجنة التعليم مجلس النواب الحوار الوطني

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