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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزارة التجارة والصناعة توافق على رفع نسبة الرطوبة بالأقماح المستوردة رسميا

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، 29 مايو 2023، قرار وزير التجارة والصناعة رقم 143 لسنة 2023.

و يشمل القرار الموافقة على رفع نسبة مستوى الرطوبة بالأقماح المستوردة لتصل إلى 14% بالوزن كحد أقصى لمدة عام، اعتبارا من 23/5/2023.

 

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فعاليات الدورة الحادية عشر من معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي المتخصص في تصنيع مكونات المواد الغذائية ومعرض "بروباك مينا" المتخصص في تعبئة وتغليف المأكولات والمشروبات، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمقامين خلال الفترة من 28 إلى 30 مايو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

 

 

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