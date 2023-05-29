"الشيف الفنان" ينحت صور النجوم على البطيخ بالغردقة ويبهر السياح.. فيديو

علق عماد سعيد ، الشيف الفنان الذي يرسم المشاهير على البطيخ ، قائلا إن الفكرة جاءت له منذ فترة، مشيرا إلى أن السياح يعجبون جدا بهذا النوع من الفن.

وتابع الشيف عماد السعيد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن أحد السياح طلب منه رسم نجم الكرة علي معلول ، ونفذتها في احتفالية الأهلي بالسوبر .

وأردف، أن السياح يستمعون برسم اللاعب " محمد صلاح " ، لأنه مشهور بين كل الجنسيات ، وهو رمز من رموز مصر .

وأشار ، إلى أن فاكهة البطيخ تساعده على الحصول على أكثر من لون للرسم .