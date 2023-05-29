النواب يحيل مشروعي قانونين إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مُقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.

1) مشروع قـانون مُقدم من النائبة آيات الحداد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة الإنشاد الديني.

( إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة،الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية)

2) مشروع قـانون مُقدم من السيدة النائبة سكينة سلامة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.



( إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)