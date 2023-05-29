عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل طالب في مشاجرة مع أخرين بسبب خلافات الجيرة بالمعادي

قوات الشرطة
قوات الشرطة

لقي طالب مصرعه اثر مشاجرة مع أخرين بسبب خلافات الجيرة حيث نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ للمقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى من إحدى المستشفيات بإستقبالها طالب مقيم بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.

بالإنتقال وسؤال والده يعمل سائق مقيم بذات العنوان قرر بقيام أحد الأشخاص غير معلوم لديه بالتعدى على نجله بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ووالده وكل من 8 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب ، وقام أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، ولاذوا بالفرار ، أمكن ضبط المتهمين ، والسلاح المُستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتهـم إعترفوا بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قتل طالب قتل شرطة المعادى مديرية امن القاهرة مشاجرة مقتل طالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

مفاجأة قوية في أسعار الدولار عالميا

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

مدبولي يُوجه بالتوسع في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع ورفع كفاءة تحصيل المستحقات

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

فوز أردوغان في الانتخابات يهوي بالليرة التركية قرب أدني مستوياتها

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

هتقبض الأرباح أسبوعيا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

موضوعات متعلقة

الأمن يكشف حقيقة طمس أرقام لوحات سيارة بالقاهرة

عامل قمامة ينهي حياة زميله ويلقي جثته أسفل كوبري بالمرج

أمن القاهرة يضبط 11 متهما ارتكبوا جرائم سرقة

رجله خارج الشباك.. ضبط شاب أثناء قيادة سيارة برعونة في القاهرة

سقوط نصاب أوهم مواطنًا «من ذوي الهمم» بتوفير فرصة عمل له

بسبب لعب الأطفال .. إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بالسلام

الكشف عن مخزن سلاح وذخيرة أثناء مداهمة مصنع بودر بالتجمع الخامس

خلافات مالية مع والده.. القبض على خاطفي طالب واحتجازه بالقاهرة

ترشيحاتنا

صوروني عريان ومضّوني على عقود بيع | جريمة أخلاقية في أكتوبر

برلمانية: الرئيس السيسي يأخذ جميع الأفكار الجديرة ببناء الوطن على محمل الجد|فيديو

كيف تستعد للحج من الآن.. اعرف المناسك خطوة بخطوة

الحق اشتري قبل العيد| اللحوم البلدى بـ225 والسوداني بـ 195 جنيها

الأرصاد : فرص سقوط الأمطار تقل.. وتنحصر في هذه المناطق | فيديو

أريده قاسي وعنيف في المشاكل.. ولاء تشكو زوجها: رومانسي زيادة عن اللزوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في مهرجان كان

رقم خرافي.. سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة على مواقع التواصل

إطلالة إليسا في حفل افتتاح مركز مجدي يعقوب تثير الجدل.. شاهد

طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ