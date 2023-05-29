مقتل طالب في مشاجرة مع أخرين بسبب خلافات الجيرة بالمعادي

لقي طالب مصرعه اثر مشاجرة مع أخرين بسبب خلافات الجيرة حيث نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ للمقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى من إحدى المستشفيات بإستقبالها طالب مقيم بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.

بالإنتقال وسؤال والده يعمل سائق مقيم بذات العنوان قرر بقيام أحد الأشخاص غير معلوم لديه بالتعدى على نجله بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ووالده وكل من 8 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب ، وقام أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، ولاذوا بالفرار ، أمكن ضبط المتهمين ، والسلاح المُستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتهـم إعترفوا بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.