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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انطلاق فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية في دورته العاشرة

مهرجان الطبول
مهرجان الطبول

عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "انطلاق فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية في دورته العاشرة".

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260 فرقة عالمية تشارك في مهرجان "حوار الطبول من أجل السلام".. تفاصيل


وذكر التقرير: "9 سنوات من الإبداع، وتوافدت على أم الدنيا فرق شتى من كل الدنيا، حيث دشن المهرجان ويترأسه الفنان انتصار عبدالفتاح ويأتي في نسخته لهذا العام تحت عنوان حوار الطبول من أجل السلام". 


وأضاف: "تعددت الأماكن التي تشهد فعاليات المهرجان هذا العام مثل سور القاهرة الشمالي الذي يحتضن أولى فعاليات المهرجان وأيضا الحديقة الثقافية ومسرح الحضارة والطفل وبيت السناري  ومسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا". 


وقالت سهام إسماعيل مدير المهرجان: "نتحدث عن الدورة العاشرة برعاية وزارة الثقافة المصرية والتعاون مع وزارة السياحة والآثار، كلنا منظومة واحدة حتى يخرج هذا العمل للنور". 


وأضافت: "الختام سيكون يوم الجمعة المقبل الموافق 2 يونيو، وسنرى كيف أن لغة الطبول التي هي لغة الحرب تتحول إلى لغة سلام من خلال الورشة الفنية التي ينظمها لكل الدول المشاركة للتأكيد على التواصل الإنساني بين الشعوب".

 


 

مهرجان الطبول الفنون التراثية القناة الأولى وزارة الثقافة الثقافة السياحة

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