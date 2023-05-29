رئيس مهرجان الطبول: 33 فرقة مشاركة ويعكس احتضان مصر لكل الثقافات ..فيديو

قال انتصار عبد الفتاح ، رئيس ومؤسس مهرجان الطبول والفنون التراثية ، إن مهرجان الطبول أصبح له مكانة دولية ، ومكانة جماهيرية كبيرة جدا لدى الجمهور المصري ، متابعا : " 10 سنوات من التحدي والابداع والاصرار على التألق رغم الركود الاقتصادي العالمي " .

وتابع انتصار عبد الفتاح ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن وزيرة الثقافة الدكتورة " نيفين الكيلاني " كانت متحمسة جدا للمهرجان ، واستطعنا من خلال هذه الظروف أن نحضر فرق من كافة دول العالم ، ومنها اليونان وبنجلادش ، وسيرلانكا .

وأضاف رئيس مهرجان الطبول ، أن هناك فرقا مقربة قادمة من فلسطين ، واليابان ، وأذربيحان ، ومالي ، فضلا عن الفرق المستقلة الفنية بأقاليم مصر .

وأشار ، إلى أن هناك 33 فرقة من مختلف ثقافات العالم ، لافتا إلى أن وجود هذه الفرق من كل أنحاء العالم يعكس احتضان مصر لمختلف الثقافات المختلفة ، ويؤكد على التواصل الإنساني .