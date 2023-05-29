جوائزها 200 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مسابقة "اعرف قدر نبيك"

أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة "اعرف قدر نبيك"، في إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان أخلاقه وشمائله، ومن خلال مبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)" وذلك من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

تفاصيل مسابقة “اعرف قدر نبيك”

تضمن مسابقة “اعرف قدر نبيك” قراءة كتابي:

- الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.

- مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية و الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة “رؤية” للفكر المستنير.

مع كتابة بحث حول الدروس المستفادة من معاهدات النبي (صلى الله عليه وسلم) وتوثيق نصوص هذه المعاهدات من المصادر المعتمدة لها.



جوائز المسابقة

الأول: جائزة 25 ألف جنيه بشرط الحصول على 75%؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الثاني: جائزة 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 70%؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الثالث: جائزة 15 ألف جنيه بشرط الحصول على 65%؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الرابع: جائزة 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60%؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

عشر جوائز قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 55% في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 3 آلاف جنيه.

خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الإنجليزية، بشرط الحصول على 70% على الأقل في تقييم البحث.

خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الفرنسية، بشرط الحصول على 70% على الأقل في تقييم البحث.

كيفية المشاركة بالمسابقة

والمشاركة مفتوحة للجميع من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأئمة والوعاظ والواعظات وخطباء المكافأة والمعلمين والمعلمات و الطلاب وغيرهم من كل من يريد المشاركة حبا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم.

ويتم التسجيل عبر الرابط التالي: اضغط هنا ، وذلك في غضون أسبوع من تاريخه، وتسلم الأبحاث في موعد أقصاه 15 / 8/ 2023.

الأوقاف تطلق مبادرة "اعرف قدر نبيك"

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مبادرة "اعرف قدر نبيك" تهدف للتعريف بقدر النبي، صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعد شرطا لصحة الإيمان.

وأضاف خلال إطلاق حملة "اعرف قدر نبيك"، اليوم، من مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه، أن المبادرة تهدف إلى التعريف ببيان فضل عظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والعمل على ترسيخ حب النبي صلى الله عليه وآله في نفوس النشء، وبيان منزلة وعلو قدر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأكد وزير الأوقاف أن الدين فن صناعة الحياة وليس صناعة الموت، ومصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، فالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه تزيد البركة وتزيد العمل، مشددا على أن حب النبي والصلاة عليه يدفعان إلى عمل.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه سيتم عقد ندوات بجميع المديريات على مستوى الجمهورية ضمن الحملة، وإطلاق مبادرة "كن إيجابيا" بمختلف اللغات عبر المنصات التابعة للوزارة، فضلا عن تخصيص ملف داخل عدد من مجلة الفردوس للحديث عن المبادرة، لافتا إلى أن نقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية يشاركان في مبادرة "اعرف قدر نبيك" عن طريق عقد بعض الندوات.