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رئيس التحرير
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برلمان

أشرف رشاد: تعديلات قانون الضريبة على الدخل متزنة وعقلانية

صدى البلد

أكد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن التعديلات المعروضة بشأن قانون الضريبة على الدخل وكذلك قانون إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، "متزنة وعقلانية"، مشيرا إلى أنها تحمل كثيرا من الإعفاءات كي تعزز الاستثمارات.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وقال رشاد: قد تكون الطموحات لدينا أكبر من هذه التعديلات، إلا أنها خطوة جيدة وسنواصل للوصول إلى الحد الذى يرضى المواطن المصرى، وأن تحقق تلك المنظومة الهدف منها.

واتفق معه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مجموعة مشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة مؤخرا بشأن المنظومة الضريبية، جيدة، حيث جاءت لإصلاح العوار الناتج عن التطبيق فى بعض الحالات.
وأوضح الحصرى فى كلمته أن القوانين الحالية كان بها عوار فى حد الإعفاء الضريبي وضريبة الأرباح.

اشرف رشاد مستقبل وطن مجلس النواب

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