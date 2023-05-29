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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مفاجأة.. مشروع قانون جديد لمنح طلاب الثانوية العامة درجات إضافية| الشروط والضوابط

الثانوية العامة
الثانوية العامة

مشروع قانون جديد يستهدف دعم طلاب الثانوية العامة وتحفيزهم من خلال إضافة درجات إلى المجموع الكلي، مقابل تفوقهم الرياضي في الألعاب الرياضية المختلفة، سواء كانت جماعية أو فردية، أو في حالة سجل أحد طلاب الثانوية العامة براءة اختراع.

ويستهدف مشروع قانون التعليم الجديد، تشجيع الطلاب المبدعين، في كل المجالات الرياضية أو العلمية الابتكارية وحرصها علي دعمهم وتشجيعهم، حيث أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالموهوبين والمخترعين، والذي يؤدي بدوره إلى وجود جيل جديد يحمل اسم مصر في المحافل العالمية، سواء في مجال الرياضة أو الابتكارات المختلفة.

درجات إضافية لطلاب الثانوية العامة

ووفقًا مشروع قانون التعليم، الذي أحاله مجلس النواب، اليوم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، بعدما تقدمت به النائبة سكينة سلامة، فإن الطلاب الناجحون في شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والدبلومات الفنية يمنحون درجات إضافية إلى المجموع.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يمنح الطلاب المصريون الناجحون في امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية الحاصلون علي بطولات أو دورات رياضية درجات تضاف الي المجموع الكلي.

شروط الحصول على الدرجات الإضافية

وحدد مشروع القانون، شروط الحصول على الدرجات الإضافية لطلاب الثانوية العامة،بمشروع قانون التعليم، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع شروط منح درجات حافز التفوق الرياضي ووضع معايير الحصول عليها وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

ويتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة علي تحديد البطولات التي يتم تنظيمها من خلال الاتحادات الرياضية او المسابقات الإقليمية أو الدولية كشرط لمنح حافز التفوق الرياضي.

درجات إضافية للمخترعين

ولم يقتصر منح الدرجات الاضافية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، على المتفوقين في الرياضة فقط، بل ضمت أيضًا مجالات الابتكار، حيث يمنح الحاصلون على براءة اختراع مسجلة بمكتب براءات الاختراع المصري أو مكاتب براءات الاختراع الدولية المعترف بها والبحث العلمي والمشاركين في المسابقات الإقليمية والدولية والمحلية على مستوى الجمهورية درجات تضاف الي المجموع الكلي.

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ومنح مشروع القانون الاختصاص لأكاديمية البحث العلمي بمنح الحافز الابتكاري للطلاب وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، على أن التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وأكاديمية البحث العلمي علي ضوابط وشروط منح درجات الحافز الابتكاري للطلاب ووفقا لا كواد المسابقات سواء الإقليمية أو الدولية.

أهداف تعديلات قانون التعليم

وتهدف تعديلات قانون التعليم، التي تمنح طلاب الثانوية العامة، وما يعادلها من  شهادات، إلى  تشجيع جميع الطلاب على البحث والابتكار في مختلف المجالات.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التعليم، أن إضافة درجات للمجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة، سيكون له أثر كبير في نفوس الطلبة، وسوف يشجعهم على التفوق، خاصة وأن كثيرين من طلاب الشهادات الثانوية العامة والفنية يكونون في أمس الحاجة إلى درجات تضاف إلى مجموعهم للالتحاق بالدراسة الجامعية التي يرغبون فيها.

كما يعمل مشروع القانون على تشجيع أولياء أمور الطلاب وحثهم على تنمية مواهب أبناؤهم سواء كانت رياضية أو العلمية، إضافة إلى نشر الثقافة العلمية في مجتمعنا من أجل نهضة أمتنا المصرية.

درجات الثانوية العامة

وفيما يلي، ننشر درجات الثانوية العامة، والتي جاءت كالتالي:
- اللغة العربية = 80 درجة
- اللغة الأجنبية الأولى = 50 درجة
- اللغة الأجنبية الثانية = 40 درجة
- (التاريخ - الجغرافيا -  الفلسفة والمنطق - علم النفس والاجتماع  الكيمياء – الفيزياء – الأحياء – الجولوجيا = 60 درجة).
- الهندسة الفرعية = 30 درجة
- التفاضل والتكامل = 30 درجة
- الاستاتيكا = 30 درجة
- الديناميكا = 30 درجة

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