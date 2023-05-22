قرار عاجل من وزير التعليم لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كتابا دوريا شمل تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم لضمان منع تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 .

شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في كتابه الدوري المرسل لمديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على أنه يحظر على المراقبين والملاحظين في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، اصطحاب الهواتف الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

واستهدفت وزارة التربية والتعليم من ارسال هذا الكتاب الدوري الخاص بأحدث تعليمات وزير التربية والتعليم بشان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمديري المديريات ، أن تتولى المديريات التعليمية التنبيه على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بضرورة الالتزام بضرورة منع دخول أي هاتف محمول مع أي مراقب أو ملاحظ داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن كل مراقب أو ملاحظ سيترك هاتفه المحمول في مكتب رئيس اللجنة ، قبل دخول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على أن يتسلمه بعد انتهاء الامتحان.

و لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بعدد من الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، والتي تتضمن :

تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوي

التشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي، أو شغب سابقًا، فضلًا عن ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش

تغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان

استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش، والتأكيد على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، فضلًا عن تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

