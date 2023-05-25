عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يصدر 11 قرارا عاجلا بشأن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، الكتاب الدوري رقم (٢٢) بتاريخ ٢٥ / ٥ /٢٠٢٣، بشأن الاستعداد لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وامتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

ونص الكتاب الدوري على التنبيه بإتخاذ اللازم، نحو : 

  • التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات…الخ)، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

  • عدم قيام السادة العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك السيد رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

 

  • العمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام.

 

  • يكلف السادة رؤساء لجان سير الامتحان أحد الملاحظين من المشهود لهم بالنزاهة والانضباط للقيام بالعمل كمسئول أمن للجنة، ويعاونه في ذلك بعض العاملين للإشراف على البوابات، أثناء دخول وخروج الطلاب من اللجنة، واحتواء وتذليل كل ما يعكر صفو أداء الامتحانات.

 

  • التأكيد على مشرفي الأدوار بعدم تواجد طلاب باللجان، أثناء فترات الراحة لأي من الأسباب، ويُستثنى من ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم، وعدم السماح مطلقا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة، بالإضافة إلى عدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات، كما يحظر نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة، طبقا للقرار الوزاري رقم (۹۲) لسنة ۲۰۰۱.

 

  • التشديد على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يُؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

 

  • التأكيد على مراعاة نقل أوراق الأسئلة والإجابة عن طريق السيارات المخصصة لذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية، مع عدم نقلها بسيارات الأجرة بكافة أنواعها،  والإبلاغ الفوري عن أية أحداث تحدث داخل لجان السير، وكيفية التصرف فيها، وذلك إلى غرفة عمليات الإدارة، ومنها إلى المديرية ومنها إلى الغرفة الرئيسية بالوزارة.

 

  • التأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع السادة المشاركين في أعمال الامتحانات بمراحلها، وأخذ الإقرارات اللازمة بالموانع عليها

 

  • التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرة اللجنة في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام

 

  • اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.

 

  • التأكد من تواجد الحراسة اللازمة في اللجنة فضلا عن التزام السادة مسئولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بالإشراف على تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.
وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم امتحانات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

حاجة تضحك .. تعليق مثير من خالد الغندور على مباراة الأهلي والوداد

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

إجراء عاجل من أوكرانيا ضد قائد أسطول البحر الأسود الروسي

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء 30 مايو

ترشيحاتنا

مشروبات تحميك من متاعب الطقس الحار

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

10 % رسوما على السالمون والبن والشيكولاتة والأجهزة المستوردة |تعديل ضريبة الدمغة

كلام نهائئ..مرتضى منصور يحسم الجدل حول مصير أوسوريو فى الزمالك

دعاء ليلة الجمعة.. ثوابه كبير ومن أفضل وسائل التقرب إلى الله

أزمات الوسط الغنائي عرض مستمر|محسن جابر يهدد عمرو مصطفى وتعليق حفلة ويجز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للأطفال المفقودين .. كيف تحمى أبناءك من الاختطاف ؟

طريقة عمل أرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك

انتبه .. علامات شائعة تكشف أن الكبد في خطر

فوتوشوب ولا تجميل .. صور وفاء مكي تشعل جدل رواد مواقع التواصل

فيديو

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ